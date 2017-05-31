В Бахрейне распустили старейшую оппозиционную партию

МАНАМА, 31 мая — РИА Новости. Административный суд Бахрейна в среду постановил распустить старейшую оппозиционную партию королевства — "Общество национального демократического действия Ваад" и изъять все принадлежащие ей средства и собственность в пользу государства, сообщает бахрейнская газета "Аль-Васат".

Партия "Ваад" берет начало от существовавшего в первой половине 20 века "Народного фронта" и считается старейшей и самой популярной оппозиционной партией Бахрейна, которая придерживается "левых" взглядов, но при этом в настоящее время стоит на умеренных позициях. "Ваад" выступает за демократические преобразования в королевстве и равные права для всех его подданных, в том числе шиитской общины.

В прошлом году власти Бахрейна запретили другую оппозиционную партию страны "Аль-Вифак", которая пользуется большой популярностью в шиитской общине. Ее лидер Али Сальман с конца 2014 года находится в тюрьме после организации массовой демонстрации в поддержку реформ.