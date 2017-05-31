Помощник Путина прокомментировал ситуацию с Яндексом на Украине

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Властям Украины, которые обвинили "Яндекс" в передаче данных украинцев спецслужбам России, просто понадобилось основание для того, чтобы выдавить российские компании из украинской интернет-среды, но найти доказательства этим заявлениям будет сложнее, считает помощник президента РФ Игорь Щеголев

В понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисах компании в Одессе и Киеве в рамках уголовного дела по статье "Государственная измена". По их итогам стало известно, что служба подозревает руководство компании "Яндекс. Украина" в незаконном сборе и передаче в РФ персональных данных граждан Украины.

По утверждению ведомства, информация передавалась специальным службам РФ якобы "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".

"Все средства хороши"

"Здесь есть два аспекта. Первый — активная кампания властей Украины по выдавливанию российских компаний из медийной среды, из украинской интернет-среды. И тут "все средства хороши", — сказал Щеголев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Как мы видели, решения запретить ряд российских ресурсов вызвали достаточно серьезное недовольство у пользователей Украины. Поэтому, вероятно, потребовалось обоснование, и здесь вопрос только за специалистами — такие обоснования придумать", — продолжил он.

"Думаю, что с доказательствами будет потяжелее. "Яндекс" — компания, которая создана российскими специалистами и во всем мире воспринимается как российская, но это компания, которая торгуется на бирже, у которой есть совет директоров, у которой есть масса ресурсов и специалистов вне России, которая очень дорожит своей репутацией", — отметил Щеголев.

"Поэтому мне представляется маловероятным тот сценарий, который предложен Службой безопасности Украины", — добавил помощник президента, допустив при этом, что "Яндекс" может обратиться в суд для защиты своих интересов.

"Кампания, которая направлена против российских ресурсов в украинском сегменте интернета, не вызывает одобрения и в тех странах, которые в последнее время чаще склонны поддерживать Украину, именно потому что это очень активное наступление на то, что называется свободой слова", — отметил Щеголев.

"Конечно же, если "Яндекс" обратится за судебной защитой, симпатии и общественного мнения, и тех специалистов, которые будут рассматривать, будут на стороне нашей компании", — сделал вывод он, отметив, что данные, которые собирают компании в интернете, могут использоваться и без их ведома — и это второй аспект дела.

"Ими могут пользоваться в корыстных целях и злоумышленники, и просто те компании, которые на данный момент считают это возможным, потому что этот вопрос просто не отрегулирован. Но это может в той или иной степени нарушать права граждан — право на неприкосновенность частной жизни", — привел пример помощник президента.