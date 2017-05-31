Во Франции мальчик "сдал" жандармам нетрезвого отца, севшего за руль

ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский подросток сообщил жандармам, что его отец за рулем пил "напиток из аниса", анализы обнаружили в крови мужчины алкоголь, говорится в сообщении жандармерии Жиронды на странице в Facebook.

Инцидент произошел 28 мая на трассе А63.

"Ребенок, не чувствовавший себя в безопасности из-за того, как управлял машиной его родитель, позвонил одному из членов семьи, который, в свою очередь, оповестил жандармерию. Патруль прибыл на стоянку, где находился автомобиль", — говорится в сообщении.

Двенадцатилетний мальчик указал представителям правоохранительных органов на машину, в которой на водительском кресле спал его отец. Попытки разбудить мужчину, от которого пахло алкоголем, с первого раза не увенчались успехом, отмечается в сообщении.

"Мальчик рассказал, что его отец останавливался во время движения и пил напиток из аниса. Ребенок увидел, что отец опасно ведет себя на дороге, после небольшого столкновения он упросил его остановиться", — рассказывают жандармы.

Как уточняется в сообщении, мужчина, которого в конце концов удалось разбудить, был дезориентирован и даже не смог понять, какие вопросы ему задает патруль. Анализы крови показали наличие 2,76 грамма алкоголя.

"Помещенный под стражу мужчина будет впоследствии привлечен к ответственности за управление транспортным средством под воздействием алкоголя и за помещение под угрозу жизни других. Ребенок передан маме. История закончилась хорошо", — говорится в публикации жандармерии.