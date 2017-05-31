Эксперт призвал не искать политическую подоплеку в испытаниях ПРО США

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Проведенные во вторник успешные испытания американской наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полета являются плановой процедурой и не обусловлены возросшей активностью ракетостроительной промышленности КНДР, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Ранее агентство противоракетной обороны США сообщило, что американские военные успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет: система поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океане, в результате "прямого столкновения".

"Я напомню, что эту систему начали проектировать еще при президенте Клинтоне. Данная программа предусматривает несколько этапов, которые планомерно реализуются, и я не стал бы это увязывать с каким-либо политическим контекстом", — сказал Мураховский.

Эксперт напомнил, что первая стадия данной программы предусматривает развертывание 50 перехватчиков с кинетической боеголовкой, которые будут способны перехватить при полном залпе до 10 межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Согласно финансированию проекта, данную цель США собираются достичь к 2021 году.

Экономическая целесообразность

В то же время Мураховский отметил, что средства, которые тратит Вашингтон на создание данной системы, не соответствуют ее реальным возможностям решать задачи ПРО.

"Опять же такая возможность (сбивать 10 МБР одновременно) только теоретическая. Если посмотреть на вчерашние испытания, то нужно понимать, что они проходили в полигонных условиях: было известно, какая ракета полетит и откуда, поэтому они были ко всему подготовлены, чего никогда не бывает в реальной боевой остановке. Поэтому тратить такие деньги на эту систему, по моему мнению, совершенно нецелесообразно", — заключил собеседник агентства.

По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развернуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развертывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.