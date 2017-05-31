В Китае прокомментировали предстоящие учения США в Японском море

ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай призывает все стороны проявлять сдержанность и прилагать больше усилий для снятия напряженности на Корейском полуострове, не совершая провокационных действий, который ведут к эскалации ситуации, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя предстоящие учения двух американских авианосцев в Японском море.

Ранее японская телекомпания NHK сообщила, что два авианосца США "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" проведут беспрецедентные совместные учения в Японском море. Не исключается, что корабли морских сил самообороны Японии проведут маневры вместе с авианосцами. Активность американских военных в этом районе призвана стать сигналом сдерживания и демонстрации силы для северокорейского руководства, которое три недели подряд проводит испытания баллистических ракет с разными характеристиками.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и внимательно следим за развитием ситуации. В условиях, когда ситуация на Корейском полуострове настолько чувствительная и сложная, мы надеемся, что все стороны будут проявлять сдержанность и прилагать большей усилий, направленных на снятие напряженности, делать заявления, которые бы способствовали укреплению политического взаимного доверия между сторонами, а не предпринимать провокационные действия, ведущие к дальнейшей эскалации", — сказала на брифинге Хуа Чуньин.