Президент Филиппин отказался вести переговоры с боевиками

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте отказался вести переговоры с боевиками-исламистами, которые оказывают сопротивление филиппинским военным на юге страны, сообщает агентство Рейтер.

"Я не буду говорить с террористами", — цитирует агентство заявление президента Филиппин. Как отмечается, данное заявление противоречит высказанному ранее намерению Дутерте разрешить конфликт с экстремистами путем переговоров.

Ранее президент Филиппин ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год.