СМИ сообщили о нежелании Германии проводить саммит НАТО в Турции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Некоторые страны-члены НАТО во главе с Германией выступили против проведения саммита альянса в Стамбуле в 2018 году, сообщает Welt.
"Мы не хотим укреплять позиции Турции на международной арене и создавать впечатление, будто НАТО поддерживает внутреннюю политику турецкого правительства", — пояснили газете высокопоставленные источники в дипломатических кругах.
Германия, Франция, Нидерланды и Дания выступили за проведение саммита в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Их поддержали 18 стран-членов альянса, а также Канада, добавляет Welt.