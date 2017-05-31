Пакистанские дипломаты получили незначительные травмы при взрыве в Кабуле
НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая — РИА Новости. Несколько дипломатов и сотрудников посольства Пакистана в Кабуле получили незначительные повреждения в результате взрыва, прогремевшего во вторник в афганской столице, сообщил пакистанский МИД.
"Резиденции нескольких пакистанских дипломатов и сотрудников (посольства), живших поблизости, повреждены взрывом, и несколько (дипломатов и сотрудников) получили незначительные повреждения", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Исламабад также осудил теракт и заявил о солидарности с народом Афганистана.
"Пакистан, будучи жертвой терроризма, понимает боль и страдание, которые порождают в обществе такие инциденты. Народ и правительство Пакистана приносит искренние и глубокие соболезнования правительству и народу Афганистана и семьям погибших", — заявили в МИД.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, 380 получили ранения. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.