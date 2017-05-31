Радикалы грозят заблокировать областные советы по всей Украине

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что активисты партии готовы штурмовать областные советы по всей Украине и требовать амнистии для военных-участников операции в Донбассе.

Во вторник местное интернет-издание Zaxid.net сообщило, что радикалы ворвались в сессионный зал Львовского областного совета, требуя амнистии для бывших участников военной операции в Донбассе. Главный врач городской больницы Львова №8 Василий Обаранец сообщил, что в ходе штурма пострадали 11 человек.

"Мы хотим создать давление, показать, что эти вещи поддерживает каждый регион. Мы будем приходить в другие облрады, будем продолжать это делать и надеемся на понимание", — рассказал в эфире украинского телеканала Эспрессо.TV лидер "Национального корпуса", созданного на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело.

По его словам, его сторонники также придут со своим требованием к администрации президента Украины Петра Порошенко.

Ранее под Киевом у дома президента прошел митинг с требованием, чтобы глава государства подписал принятый еще в конце прошлого года закон о проведении на Украине амнистии, в том числе и для украинских военных — участников военной операции в Донбассе.