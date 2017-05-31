В Кабуле при взрыве повреждены здание посольства и резиденция посла Египта

КАИР, 31 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Здания посольства Египта и резиденции египетского посла в Афганистане пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле рядом с президентским дворцом и дипломатическим кварталом, сообщает египетский портал "Эль-Ватан".

"Взрыв в Кабуле произошел недалеко от посольства Египта и жилого дома посла Мохаба Насера… Все стекла в зданиях выбиты, повреждены стены", — сообщил изданию источник в египетской дипмиссии.

Источник не уточнил, есть ли пострадавшие из числа сотрудников посольства Египта в результате взрыва. "До сих пор мы не знаем масштаб повреждений", — уточнил собеседник агентства.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, 380 получили ранения. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.