Власти США призвали американцев воздержаться от поездок в Кабул

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, где в среду утром прогремел взрыв, жертвами которого стали 90 человек и еще 380 получили ранения.

"Посольство США в Кабуле информирует, что мощный взрыв произошел в Кабуле около посольства Германии. СМИ сообщают о наличии жертв. Власти Афганистана работают над ликвидацией последствий теракта. Американским гражданам в Кабуле рекомендуется воздержаться от передвижений по городу", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Согласно тексту заявления, американское посольство также отменило все запланированные на 31 мая встречи.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.