Скончалась одна из девушек Джеймса Бонда

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Британская актриса Молли Питерс, которая исполнила роль одной из девушек Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния"(1965), скончалась в возрасте 75 лет, сообщается в официальном микроблоге Twitter "агента 007".

"Мы огорчены сведениями о том, что Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Наши мысли с ее семьей", — говорится в сообщении. Причина смерти актрисы не уточняется.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY — James Bond (@007) 30 мая 2017 г.

​Фильм "Шаровая молния" стал самой известной работой Питерс, ее экранным партнером был Шон Коннери. Актриса прославилась и тем, что стала первой девушкой Бонда, которая снимает с себя одежду в кадре. Из-за этого фильм чуть было не попал в категорию "X", запрещающую трансляцию для детей, отмечает газета Express. Сообщается, что Британский совет по классификации фильмов, которому картина показалась слишком откровенной, рекомендовал вырезать некоторые сцены с Коннери и Питерс. Чтобы фильм прошел под рейтинг для широкой аудитории, создателям пришлось пойти на этот шаг.