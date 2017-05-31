Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 90 человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле достигло 90 человек, 380 получили ранения, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности и структурах здравоохранения.
Update: 90 killed and 380 wounded in #kabulblast. Health and security sources.#AFG— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.
Ранее сообщалось о 80 погибших и более 350 пострадавших.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здание посольства Франции. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
More than 50 vehicles were either destroyed or damaged. @moiafghanistan #kabulblast pic.twitter.com/tYY10OWAXg— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.