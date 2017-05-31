При взрыве в Кабуле ранен посол Ирана

КАИР, 31 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова. Посол Ирана в Афганистане получил ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле рядом с президентским дворцом и посольствами Германии и Ирана, сообщает новостной портал "Эрем Ньюз" со ссылкой на иранскую газету "Иатимад".
Сообщается также, что повреждения получили здания представительства радио и телевидения Ирана и государственного информагентства ИРНА. Взрыв, по предварительным данным, произошел в ста метрах от иранского диппредставительства в Кабуле.
По последним данным, в результате взрыва погибли 80 и пострадали более 350 человек.