Россияне не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщили в МИД

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Граждане России не пострадали при взрыве в Кабуле, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющимся на данную минуту сведениям, граждан России среди пострадавших нет. Но наше посольство, сотрудники загранучреждений в Афганистане находятся в постоянном контакте с властями и будут держать тему на постоянном контроле", — сказала она.

"Мы решительно осуждаем этот террористический акт, рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут суровое наказание. Призываем власти Афганистана предпринять должные меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны", — добавила дипломат.

По последним данным, в результате взрыва, который прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли 90 человек, 380 получили ранения.