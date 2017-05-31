При взрыве в Кабуле повреждено здание посольства Франции

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Здание посольства Франции повреждено в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, заявила министр Франции по европейским вопросам Мариэль де Сарне.Europe1.
Министр добавила, что у нее нет данных о пострадавших или жертвах среди сотрудников миссии.
"В настоящий момент у меня нет других данных о (пострадавших) людях", — сказала министр.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. По последним данным, число погибших достигло 80 человек.