Экс-главу Польши Валенсу подозревают в распространении секретных документов

ВАРШАВА, 31 мая — РИА Новости. Бывший президент Польши Лех Валенса подозревается в опубликовании секретных документов, сообщил РИА Новости представитель окружной прокуратуры Зеленой-Гуры.Facebook он опубликовал несколько документов, которые были ему доступны в период нахождения у власти.
"Из познаньской прокуратуры поступило дело о распространении Лехом Валенсой документов, содержащих секретную информацию", — сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что дело возбуждено "по подозрению в раскрытии документов, содержащих тайну". Соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.
В прокуратуре отметили, что дело возбуждено по представлению Агентства внутренней безопасности Польши.