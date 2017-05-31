Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 80 человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле увеличилось до 80 человек, более 350 пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на минздрав страны.

Ранее сообщалось о 65 погибших и 325 раненых.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии. По предварительным данным, взорвалась автоцистерна для перевозки воды, сообщал местный телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.