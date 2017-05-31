При взрыве в Кабуле пострадали журналисты Би-би-си

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журналисты телерадиокомпании Би-би-си получили ранения в результате взрыва в афганской столице, передает агентство Пажвак.

Также пострадали журналисты местного телеканала 1TV, говорится в сообщении агентства.

Между тем телеканал Tolo News сообщает о гибели одного штатного сотрудника канала Tolo TV и медиагруппы Moby при взрыве.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По последним данным, число погибших достигло 65 человек, еще по меньшей мере 325 пострадали.