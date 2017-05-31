Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские дипломаты выясняют, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле, пока такой информации нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Минздрав Афганистана сообщает о почти 20 погибших и более 300 пострадавших.

"Сотрудников нашего посольства там точно не было, поскольку взрыв произошел в районе 8 утра, а это еще слишком рано, чтобы ездить в город. Находились ли там российские граждане, мы выясняем. Пока такой информации не поступало", — пояснили в российской дипмиссии в афганской столице.