Дипломаты выясняют, есть ли россияне среди пострадавших при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские дипломаты выясняют, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате взрыва в Кабуле, пока такой информации нет, сообщили РИА Новости в посольстве РФ.
"Сотрудников нашего посольства там точно не было, поскольку взрыв произошел в районе 8 утра, а это еще слишком рано, чтобы ездить в город. Находились ли там российские граждане, мы выясняем. Пока такой информации не поступало", — пояснили в российской дипмиссии в афганской столице.
31-MAY-2017 Bomb Blast Kabul: https://t.co/moKB1Q5rfG via @YouTube— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.