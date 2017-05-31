Киев надеется на помощь Путина в обеспечении перемирия в Донбассе

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости. Киев предложил на переговорах в рамках "нормандского формата" в Берлине на уровне замминистров иностранных дел объявить в Донбассе очередной режим тишины и настаивал, прежде всего, на прекращении огня, также участники заслушали отчеты подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в регионе, сообщил глава украинской делегации, первый замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.
"Было предложение украинской стороны объявить очередной режим тишины, но попросить или потребовать от российской стороны, чтобы президент (Владимир) Путин лично настаивал. Мы думаем, его послушаются", — заявил Пристайко по итогам переговоров, его слова цитирует украинское агентство "Укринформ".
По словам дипломата, основная задача встречи 30 мая в Берлине была в том, чтобы заслушать доклады о деятельности четырех рабочих групп по Донбассу, их руководители, а также спецпредставитель ОБСЕ по Украине (глава контактной группы) Сайдик также приняли участие в переговорах.
Пристайко отметил, что на встрече в Берлине стороны попытались найти решение вопросов, на которых "застряли" рабочие группы в Минске. "Мы обсудили все проблемы и попробовали им (группам) найти путь там, где завершается компетенция ОБСЕ. Это и есть основная цель нашего механизма", — сказал он.
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