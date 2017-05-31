ИГ* стремится развязать "асимметричную войну", заявили в АТЦ СНГ

ДУШАНБЕ, 31 мая — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Террористическая группировка "Исламское государство"* стремится развязать "асимметричную войну" непосредственно на территориях стран, участвующих в борьбе с терроризмом, заявил журналистам в среду руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

В Душанбе под эгидой АТЦ СНГ при поддержке Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана начались двухдневные сборы руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана с участием представителей уставных органов СНГ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности, Организации безопасности и сотрудничества в Европе.

"В связи с усилением давления на главные оплоты ИГИЛ* отмечается их переориентация на диверсионно-террористические методы ведения борьбы как в зонах их основной активности, так и на территории стран, активно участвующих в контртеррористических операциях. Даже в случае утраты ИГИЛ* подконтрольных ей территорий и отказа от продвижения идеи создания "халифата", террористические угрозы сохранятся. Стремление ИГИЛ* занять лидирующие позиции в мировом джихадистском движении ведет к формированию новых террористических угроз в различных регионах мира, стремлению развязать "асимметричную войну" непосредственно на территориях стран, участвующих в борьбе с терроризмом", — сказал Новиков.

По его словам, "специфика такой "асимметричной войны", в полной мере проявившаяся в Сирийской Арабской Республике, побудила нас к поиску адекватных системных способов противодействия".

"Современное развитие событий позволяет предположить, что в случае неблагоприятного развития оперативной обстановки в любом из центральноазиатских государств речь, скорее всего, пойдет о совместной военно-полицейской операции в рамках СНГ", — подчеркнул руководитель АТЦ СНГ.

"В период проведения сбора нами предусмотрен сегмент обмена мнениями представителей научной среды относительно механизма взаимодействия армейских подразделений, органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов, представленного в формате совместных военно-полицейских операций с привлечением разноведомственных сил и средств, в том числе из различных государств Содружества. Правовой режим совместных, с участием нескольких государств, военно-полицейских операций не разработан. Однако решения могут быть найдены уже сейчас, в том числе в ходе проведения совместных антитеррористических учений. В связи с изложенным Антитеррористическим центром СНГ было принято решение о разработке такого сценария совместного антитеррористического учения, которое было бы поддержано всеми нашими партнерами", — добавил Новиков.

"Душанбе-Антитеррор-2017" — первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром государств — участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ) с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Их завершающий этап (силовая фаза), включающий контртеррористическую операцию по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на критически важном объекте (республиканский телецентр), а также войсковую операцию по блокированию и уничтожению бандформирования, прорвавшегося через границу Таджикистана (горные полигоны Ляур и Харбмайдон) стартовал в Таджикистане 31 мая.

К участию в силовой фазе учений "Душанбе-Антитеррор-2017" привлечены подразделения Центрального военного округа (ЦВО) и авиационной группировки Вооруженных сил РФ, пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

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