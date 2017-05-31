Минздрав Афганистана подтвердил гибель 19 человек при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Минздрав Афганистана подтвердил гибель 19 человек, 319 пострадали в результате взрыва в столице страны, передает телеканал Tolo News.

Sources say explosives were placed in a water tanker & detonated in the heart of Kabul during rush hour traffic. https://t.co/kNRxcaW8eE — TOLOnews (@TOLOnews) 31 мая 2017 г.

​Телеканал ранее со ссылкой на источники сообщал, что в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, более 100 пострадали. Агентство Рейтер со ссылкой на минздрав страны сообщало о девяти погибших и более 90 пострадавших.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщал телеканал со ссылкой на МВД Афганистана.