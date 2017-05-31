Врачи сообщили о более 150 пострадавших при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Десятки человек погибли, более 150 пострадали в результате взрыва в Кабуле, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в больницах.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.
По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.
Just 150 wounded people taken to @emergency_ong hospital in #Kabul.— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.
50 killed, @MoPHAFG say. pic.twitter.com/PL54zxgJyW