Врачи сообщили о более 150 пострадавших при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Десятки человек погибли, более 150 пострадали в результате взрыва в Кабуле, передает агентство Пажвак со ссылкой на источники в больницах.

Ранее агентство сообщало о десятках погибших и более 100 пострадавших. Точных данных по погибшим агентство не приводило.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

По предварительным данным, взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна для перевозки воды, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана.