На юге Филиппин военные ликвидировали почти 90 боевиков

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Филиппин ликвидировали около 89 боевиков в результате столкновений между правительственными силами и боевиками-исламистами, развернувшихся в городе Марави на юге страны, сообщает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о ликвидации более 60 боевиков.

По словам представителя военных, филиппинская армия "очень успешно" двигается к разрешению кризиса, который уже унес жизни 19 гражданских и 21 военного. Вместе с тем в филиппинской армии заявили, что на территории города, которую продолжают контролировать боевики, все еще остается много мирных жителей, и ожидается, что борьба за эту территорию будет ожесточенной. "Разные вооруженные лица хорошо охраняют и защищают эти 10% территории (города)", — цитирует агентство заявление военного представителя.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

Население города Марави составляет порядка 200 тысяч человек, большинство из которых покинули город. Многие бежали в город Илиган, расположенный в 38 километрах от Марави. Доступ в Илиган в понедельник был заблокирован из-за опасений по поводу того, что с местными жителями на территорию города могли попасть боевики.

* террористическая организация, запрещенная в России