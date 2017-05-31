При взрыве в Кабуле погибли десятки человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Десятки человек погибли, более 100 ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Пажвак.

"Десятки погибли и более 100 ранены в результате взрыва в Кабуле", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Update: Dozens killed and more than 100 wounded in #KabulBalst#AFG

Photos from Social Media pic.twitter.com/xa3kev3iJ9 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.

Ранее агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщало о 60 раненых. В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганских чиновников сообщало, что в результате взрыва 50 человек были "убиты или ранены".

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва также повреждено здание бюро агентства Синьхуа в Кабуле.