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В мире

Спецслужбы в Таиланде не нашли следов деятельности ИГ* в стране

07:4731.05.2017
(обновлено: 07:48 31.05.2017)
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© РИА Новости / Ян ТихоновПерейти в фотобанкГород Бангкок. Архивное фооГород Бангкок. Архивное фоо
© РИА Новости / Ян Тихонов
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БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Проведенное спецслужбами Таиланда расследование поступившей от малайзийских коллег информации о предполагаемом нахождении и деятельности на территории страны боевиков террористической организации "Исламское государство"* ее не подтвердило, заявил журналистам премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.

Вид на Бангкок. Таиланд. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Расследование не нашло никаких подтверждений информации о деятельности ИГ в Таиланде", — сказал премьер. Брифинг, который премьер провел в доме правительства вечером во вторник, был показан в среду в утреннем выпуске новостей "телевизионного пула" Таиланда — правительственной программы, которую одновременно транслируют все телеканалы страны.

"Были проверены все сообщения источников информации и все имеющиеся сведения по действиям боевиков-сепаратистов на юге Таиланда, и никакой связи между сепаратистами "крайнего юга" страны и ИГ обнаружено не было", — добавил Прают Чан-Оча.

Сотрудники полиции на месте взрыва в больнице Пхрамонгкутклао в Бангкоке, Таиланд. 22 мая 2017
© AP Photo / Sakchai Lalit
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Ранее местные СМИ сообщали со ссылкой на таиландские силы безопасности о предупреждении, поступившем от спецслужб соседней Малайзии по каналам сотрудничества спецслужб стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), о том, что несколько боевиков из входящей в ИГ группы, взявшей на себя ответственность за недавний теракт в Лондоне, скрываются в южном Таиланде и участвуют в деятельности местных боевых исламских сепаратистских групп, состоящих из этнических малайцев.

Таиланд. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit
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Сепаратисты "крайнего юга", как принято в Таиланде называть регион, пограничный с Малайзией, требуют широкой автономии или отделения от Таиланда для трех провинций – Ялла, Наративат и Паттани, когда-то составлявших полунезависимый султанат Паттани и вошедших в состав преимущественно буддийского Сиама (ныне Таиланд) в начале XX века в результате серии договоров между Сиамом и Британской Малайей (ныне Малайзия). Вооруженное противостояние между силами безопасности Таиланда и боевиками-сепаратистами продолжается в регионе с 2004 года. За годы конфликта в трех пограничных провинциях в результате взрывов, перестрелок и обстрелов погибли более 6,8 тысячи человек, в основном гражданские лица. Власти Таиланда последовательно отрицают наличие любых связей между сепаратистами "крайнего юга" и международным терроризмом и никогда не называют атаки боевиков террористическими актами.

Говоря об освещении ситуации на "крайнем юге" в СМИ, генерал Чан-Оча попросил журналистов "более ответственно относиться к информации", в том числе к непроверенным сведениям о присутствии на территории Таиланда иностранных террористов. "Не надо приглашать неприятности в наш с вами общий дом", — сказал премьер.

* Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России

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