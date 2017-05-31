После взрыва в Кабуле госпитализировали по меньшей мере 60 раненых

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. По меньшей мере 60 человек ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганских чиновников сообщает, что в результате взрыва 50 человек были "убиты или ранены".
Update: Afghan Health ministry says 60 wounded people so far taken to hospitals.#KabulBlast pic.twitter.com/KUDOQdq4mC— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.
Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
По данным агентства Синьхуа, в результате взрыва повреждено здание бюро в Кабуле.