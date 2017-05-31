При взрыве в Кабуле повреждено здание бюро агентства Синьхуа

ПЕКИН, 31 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Здание бюро агентства Синьхуа повреждено в результате мощного взрыва, который произошел утром в Кабуле, сообщает агентство.

По данным агентства, около 8.25 по местному времени послышался звук мощного взрыва. Сообщается, что взрывная волна выбила окна на первом этаже здания. Информации о пострадавших нет.