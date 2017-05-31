У посольства Германии в Афганистане прогремел мощный взрыв

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Взрыв в столице Афганистана Кабуле произошел у посольства Германии, есть погибшие и раненые, передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным агентства, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Информация о числе погибших и пострадавших пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери.

Loud explosion sound and smoke can be seen miles away reported in Kabul Afghanistan pic.twitter.com/UWyLN2SSIR — WK (@WahedKhaliqi) 31 мая 2017 г.

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