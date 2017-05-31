В Южной Корее арестовали дочь фигурантки коррупционного скандала

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Чон Ю Ра — дочь главной фигурантки коррупционного скандала, который стоил кресла бывшему президенту Пак Кын Хе, арестована прямо в самолете по дороге в Сеул, сообщило агентство Ренхап.

Прокуроры Южной Кореи рассчитывают, что допрос 21-летней девушки прольет свет на часть коррупционных схем, созданных ее матерью – ближайшей подругой бывшего президента Южной Кореи Цой Сун Силь. В частности, у прокуратуры есть серьезные основания полагать, что в обмен на политическое покровительство экс-президента компания Цой Сун Силь получила от корпорации Samsung 18 миллионов долларов, которые пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, покупку лошадей и экипировку. Также существуют подозрения в коррупционном следе в связи с ее поступлением в престижный университет в Южной Корее.

Дания арестовала Чон Ю Ра 2 января за нелегальное пребывание. Прокуратура Южной Кореи добивалась ее экстрадиции, решение об этом было принято властями Дании в апреле. Южнокорейские прокуроры во вторник приняли участие в процессе ее экстрадиции в Копенгагене.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Всего по этому делу были выдвинуты обвинения в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом. Выборы нового президента состоялись 9 мая, новым президентом стал Мун Чжэ Ин.