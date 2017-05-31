СМИ: в Бангкоке обезвредили невзорвавшуюся самодельную бомбу

БАНГКОК, 31 мая – РИА Новости. Невзорвавшееся самодельное взрывное устройство найдено неподалеку от Национального Культурного Центра Таиланда в Бангкоке и обезврежено полицейскими саперами, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

Подозрительный предмет, представляющий собой запаянный обрезок стальной трубы в полиэтиленовых пакетах и пластиковой корзине для мусора, нашел во вторник в кустах недалеко от проезжей части водитель мототакси, сообщивший о находке полиции. Еще один свидетель, опрошенный полицейскими, видел, как двое мужчин на мотоцикле подъехали к кустам, один из них сошел с мотоцикла и поставил какой-то предмет на землю, некоторое время что-то делал с принесенным предметом, стоящим на земле, потом поспешно сел на мотоцикл и уехал вместе со вторым мужчиной, который не слезал с мотоцикла и не глушил мотор, сообщает газета.

Полицейские саперы, прибывшие на место сразу после сообщения о предполагаемой бомбе, вывезли и обезвредили устройство, которое действительно оказалось самодельной бомбой с примитивным взрывателем в виде запала-замедлителя, который был подожжен, но погас из-за шедшего в тот момент дождя, сообщает издание.

Взрывное устройство располагалось в достаточной близости к проезжей части и тротуару, чтобы при взрыве причинить вред как пешеходам, так и проезжающим автомобилям, однако оно было установлено далеко от автобусных остановок и входа в подземное метро, где обычно собирается много людей.

В последние полтора месяца в Бангкоке произошло несколько маломощных взрывов, в результате которых люди получали легкие ранения, и был нанесен незначительный ущерб зданиями и автомобилям. 22 мая в военном госпитале Пхрамонгкутклао взорвалась самодельная бомба, легко ранившая 24 человека. До этого случая подобные бомбы взорвались в апреле и мае у Национального театра в историческом центре города, и у здания таиландской национальной лотереи. В результате каждого из этих взрывов легкие травмы получили по два человека.

Следствие считает, что взрывы в столице Таиланда устраивают по политическим мотивам противники военного правительства, пришедшего к власти в стране в мае 2014 года в результате государственного переворота. Переворот был осуществлен под лозунгами национального примирения после почти десятилетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего уличные столкновения и кровопролитие.