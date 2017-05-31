Сын наркобарона Эскобара призвал прекратить войну с наркотиками

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Сын знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара призвал страны прекратить войну с наркотиками и перейти к регулированию этого незаконного многомиллиардного рынка.

Пабло Эскобар считается самым известным наркоторговцем в истории — в 1980-х годах он заработал порядка 30 миллиардов долларов, поставляя через свой Медельинский картель почти 80% всего кокаина, потребляемого в США. Наркоторговец был убит в 1993 году в результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции, а Медельинский картель прекратил свое существование.

"Эта сказка – объявить войну проблеме общественного здоровья и выйти на нее с пулеметами, как мне кажется, вступает в противоречие с человеческими ценностями. Я больше верю в регулирование и чтобы государство взяло на себя ответственность и контроль над этими веществами", — завил Себастьян Маррокин на специально организованном властями семинаре в мексиканском штате Тамаулипас.

Маррокин, настоящее имя которого Пабло Эскобар Эноа, рассказал собравшейся аудитории об атмосфере насилия, царившей вокруг его знаменитого отца, отмечает портал Universal

"Я бы променял всю роскошь и богатство на очаг и возможность просто быть рядом с отцом", – сказал сын наркобарона. По его словам, в неделю Эскобар-старший зарабатывал примерно 50-70 миллионов долларов на наркотиках, однако наслаждаться возможностями, которые давали такие суммы, просто не мог.