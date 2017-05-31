СМИ: стал известен новый фигурант дела о "вмешательстве РФ" в выборы в США

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Экс-советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Борис Эпштейн получил от комитета по разведке палаты представителей запрос о предоставлении информации в рамках расследования так называемого "вмешательства РФ" в выборы 2016 года, передает телеканал ABC News.

По данным телеканала, Эпштейн некоторое время работал в пресс-службе Белого дома. До марта Эпштейн занимал должность специального помощника президента в области связей с общественностью. Причины его ухода тогда не сообщались. Как заявлял телеканалу один из высокопоставленных чиновников администрации, для Эпштейна "изучались возможности внутри администрации".

Как заявил телеканалу адвокат Эпштейна, экс-советник получил запрос от комитета по разведке палаты представителей о предоставлении информации.

"Господин Эпштейн не был вызван в суд, мы также не ожидаем, что будет", — приводит телеканал заявление адвоката Эпштейна. Там также отмечается, что они обратились в комитет с рядом вопросов касательно характера информации, которую они требуют предоставить.

Эпштейн родился в Москве в 1982 году.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.