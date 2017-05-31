Задержанному в Лондоне мужчине предъявлены обвинения в подготовке терактов

Взрыв на стадионе в Манчестере (282)

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мужчине, задержанному на прошлой неделе в лондонском аэропорту Станстед, предъявлено обвинение в подготовке терактов, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Мужчине, задержанному 23 мая в аэропорту Станстед, были предъявлены обвинения в подготовке терактов", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали ночью 23 мая перед посадкой на самолет, следующий в Турцию. Задержание связано с его предполагаемой поездкой в Сирию. Речь идет о 37-летнем Оуэйсе Факее (Aweys Faqey).

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России