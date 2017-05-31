При взрыве, устроенном смертником в Ираке, погибли тринадцать человек

КАИР, 31 мая — РИА Новости. Тринадцать человек погибли и 22 получили ранения при взрыве, устроенном смертником в иракской провинции Анбар, сообщает телеканал "Ас-Сумария".

По данным СМИ, взрывное устройство в виде пояса смертника привел в действие мужчина, войдя в толпу жителей в небольшом городке Хит, расположенном неподалеку от центра провинции города Эр-Рамади.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт, однако за большинством взрывов в Ираке в последние несколько лет стоит группировка ИГ*.

Взрыв в городке Хит стал уже четвертым в целой серии терактов, осуществленных радикалами в Ираке за последние двое суток.

В понедельник вечером заложенное в автомобиль взрывное устройство сработало рядом с магазином мороженого в районе Карада, в результате погибли как минимум 16 человек, ранены 46. Второй взрыв произошел во вторник утром, в центре Багдада у моста перед зданием местного департамента по выдаче пенсий. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 11 человек, ранены 17 человек.

Еще один теракт произошел во вторник днем на автопарковке на севере столицы Ирака. Ранения получили три человека.

*Террористическая организация, запрещенная в России