В Индии после церковного праздника погибли девять человек

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, более 200 получили пищевое отравление на празднике после богослужения в индийском штате Мегхалая, сообщает издание Indian Express.

"Восемь человек, включая семь несовершеннолетних, погибли во вторник из-за пищевого отравления в деревне Нонгкия (Nongkya)", — заявил заместитель комиссара округа. Сообщается, что жители ели рис и свинину.

По словам высокопоставленного чиновника из министерства здравоохранения, еще один несовершеннолетний погиб в понедельник в городе Умснинг.

По данным издания, около 200 человек из близлежащих деревень получили пищевое отравление, большинство из них госпитализированы. Образцы еды были направлены в медицинскую лабораторию в городе Гуахати.