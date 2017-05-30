На Украине объяснили, почему не декоммунизировали "Родину-мать"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Демонтаж герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве является нарушением законов об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах, сообщили в Министерстве культуры Украины агентству УНН.

"С целью предупреждения нарушения действующего законодательства вопрос демонтажа, а также замены советской символики на щите Монумента надо проработать с точки зрения законодательства Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что закон о декоммунизации, запрещающий использование коммунистической символики, не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления нормативного акта в силу. "Родина-мать" была установлена в начале 80-х годов и находится под охраной государства.

Ранее в Департаменте культуры Киевской городской государственной администрации заявили, что символика на щите монумента будет обязательно демонтирована.

Весной 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который запрещает любую пропаганду советской символики. После этого в стране прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь советских политических деятелей, а также были уничтожены многие памятники времен СССР.