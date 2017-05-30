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В мире

В Черногории ответили пранкерам Вовану и Лексусу на розыгрыш премьера

23:3330.05.2017
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© AFP 2017 / Yuri KadobnovПранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© AFP 2017 / Yuri Kadobnov

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) экс-премьера Мило Джукановича ответила во вторник официальным сообщением на телефонный розыгрыш российских пранкеров самого Джукановича и нынешнего главы правительства республики Душко Марковича.

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Пранкеры Лексус и Вован разыграли премьера Черногории от имени Порошенко

Ранее российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал телеканалу RT о том, как он и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили от имени президента Украины Петра Порошенко премьер-министру Черногории Душко Марковичу. Они также дозвонились до экс-премьера страны Мило Джукановича, представившись премьером Украины Владимиром Гройсманом. Руководство правящей партии республики во вторник заявило, что "на борьбу против черногорского членства в НАТО, которая, как известно, проиграна" были брошены "последние, а может и лучшие" силы.

"Вован и Лексус или их вдохновители вероятно и не вспомнили бы о Черногории, не будь она на пороге НАТО, что необходимо, раз уж нельзя остановить, то любым способом дискредитировать. Поэтому они и выдумали телефонные разговоры в роли украинского президента и премьера", — говорится в сообщении политического движения.

"Что они в итоге получили? Лишь еще одно подтверждение, что Черногория искренне привержена евроатлантической интеграции, подтверждение того, что ее наиболее высокопоставленные официальные лица не скрывают этого от президента и премьера любого государства и ни от Лексуса, ни от Вована, не зависимо от того, говорят ли об этом публично или непублично", — отметило руководство ДПС.

Пресс-служба партии подчеркнула, что по ее мнению, телефонные шутники вопреки собственным намерениям "сделали отличную рекламу для Черногории и ее лидеров".

Глава МИД Черногории Серджан Дарманович в минувшее воскресенье заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в Североатлантический альянс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что обвинения главы министерства иностранных дел Черногории Серджана Дармановича в адрес России из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.

Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Исаев Александр
Это ж надо какого они мнения о вступлении в НАТО. если бы, то не стали бы Вован и Лексус.... Ну развлеклись пранкеры, и мы вместе с ними посмеялись....Какая уж тут реклама? Глупости, что ли?
23:42
30.05.2017
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