Трамп расстроен работой американских СМИ со "лживыми" источниками

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп всерьез расстроен ситуацией в американских СМИ, которые передают информацию, поступающую из "лживых", "анонимных" источников, заявил на регулярном брифинге для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Причина, по которой президент расстроен, это то, что продолжается неверная информация, которая базируется на лживых источниках снова и снова. И я думаю, что это проблема", — сказал Спайсер.

Ранее Трамп написал в своем twitter, что в России официальные лица "наверняка" смеются над США и материалами в СМИ, вызванными "жалкими оправданиями" проигрыша Демократической партии на президентских выборах.