Goldman Sachs подтвердил покупку облигаций Венесуэлы

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. подтвердил покупку облигаций эмитентов Венесуэлы примерно на 2,8 миллиарда долларов после обвинений со стороны оппозиции страны, пишет агентство Рейтер со ссылкой на сообщение банка.

В понедельник СМИ сообщили, что Goldman Sachs приобрел облигации эмитентов Венесуэлы примерно на 2,8 миллиарда долларов, надеясь серьезно заработать на их росте в случае изменений в правительстве страны. Среди приобретенных долговых бумаг были и облигации крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). В связи с этим глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес обвинил Goldman Sachs в поддержке режима Николаса Мадуро.

"Мы купили эти облигации, выпущенные в 2014 году, на вторичном рынке у брокера, и не взаимодействовали с венесуэльским правительством. Мы признаем, что ситуация сложная и развивающаяся, и что Венесуэла находится в кризисе. Мы согласны с тем, что жизнь там должна улучшаться. И мы вносили инвестиции, в частности, потому, что мы полагаем, что ситуация улучшится", — цитирует агентство сообщение банка. В заявлении при этом не указана цена облигаций или сумма покупки.

Госдепартамент США ранее во вторник предупредил американские компании об опасности вложений в экономику Венесуэлы. Экономическая ситуация в этой стране ухудшается, и долгосрочные последствия могут быть разрушительными как для инвесторов, так и для общества, заявил на брифинге высокопоставленный представитель госдепа.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших в ходе волнений уже составляет не менее 60 человек.