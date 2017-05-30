СМИ: в Париже проводят спецоперацию после угрозы "взорвать" автобус

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Полицейская операция проходит в 14-м округе Парижа после сообщения о подозрительном предмете в автобусе, пишет газета Figaro.

Автобус следовал по бульвару Сен-Марсель. Как сообщил представитель префектуры полиции столицы радиостанции France Info, три молодых человека угрожали "взорвать" автобус и отказывались пройти проверку.

В рамках меры предосторожности на место прибыли правоохранители, в настоящее время проходят проверки. По данным префектуры, скорее всего молодые люди "мелкие правонарушители".