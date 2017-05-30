Премьер Сербии Вучич подал в отставку

Александр Вучич во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Александр Вучич во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

БЕЛГРАД, 30 мая – РИА Новости. Избранный президент Сербии Александр Вучич подал Скупщине (парламенту) заявление об отставке с поста председателя правительства, сообщил кабинет министров во вторник.

Александр Вучич, согласно окончательным результатам выборов президента Сербии, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан Сербии. Срок полномочий нынешнего президента Томислава Николича по закону истекает 31 мая. В среду в 12.00 (13.00 мск) назначена церемония принесения присяги и инаугурации нового главы государства.

"Подаю в отставку с поста глава правительства Республики Сербия. В отставку подаю в связи с вступлением на пост президента республики после выборов, на которых я избран президентом Сербии 2 апреля", — цитирует пресс-служба правительства заявление Вучича.