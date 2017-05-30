Совет стражей конституции Ирана утвердил итоги президентских выборов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет стражей конституции Ирана, одной из функций которого является наблюдение за выборами, утвердил итоги переизбрания Хасана Роухани на пост президента страны, передает телеканал Press TV.

Выборы президента прошли в Иране 19 мая. Власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах. Его главный соперник экс-генпрокурор Ибрахим Раиси Раиси набрал порядка 38% голосов избирателей.

После поражения Раиси направил Совету стражей конституции письмо, в котором заявил о необходимости тщательного разбора нарушений, имевших место как до, так и во время голосования.

"Совет стражей конституции сегодня утвердил результаты 12-х выборов президента в Иране", — заявил представитель иранского МВД, которое является организатором выборов.

Церемония приведения к присяге Роухани состоится 6 августа.