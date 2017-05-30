Совет стражей конституции Ирана утвердил итоги президентских выборов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Совет стражей конституции Ирана, одной из функций которого является наблюдение за выборами, утвердил итоги переизбрания Хасана Роухани на пост президента страны, передает телеканал Press TV.
После поражения Раиси направил Совету стражей конституции письмо, в котором заявил о необходимости тщательного разбора нарушений, имевших место как до, так и во время голосования.
"Совет стражей конституции сегодня утвердил результаты 12-х выборов президента в Иране", — заявил представитель иранского МВД, которое является организатором выборов.
Церемония приведения к присяге Роухани состоится 6 августа.