Глава МИД Норвегии назвал "непредсказуемость" России вызовом Европе

ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Глава МИД Норвегии Берге Бренде назвал "непредсказуемость" российской политики и проблему миграции вызовами для Европы.

"Мы живем в мире, в Европе, в котором перед нами стоит множество вызовов: наш восточный сосед Россия становится все более непредсказуемым, проблемой остается миграция", — заявил глава МИД Норвегии на встрече министров иностранных дел стран Вышеградской четверки, Северной Европы и Балтии, которая прошла в польском Сопоте.

"К сожалению, мы видим только вершину айсберга. Вызовов будет еще больше, и нам предстоит с этим считаться в ближайшие годы. Евросоюз должен следить, чтобы государства сообщества не испытали на себе войны и конфликты" — сказал норвежский министр, которого цитирует агентство PAP.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский в свою очередь сообщил, что переговоры в Сопоте были посвящены в основном вопросам безопасности с учетом ситуации на Украине. "Наши 12 стран хотят жить в безопасном, стабильном окружении и развивать конструктивные, спокойные отношения с соседями", — сказал он.

Среди других тем участники переговоров обсудили развитие и реформирование ЕС, последствия Brexit, региональные инфраструктурные и транспортные проекты.

"Считаем, что ЕС не должен быть заложником Brexit, миграционного кризиса. Он должен реформироваться", — добавил сказал Ващиковский и заявил, что у Польши есть концепция такой реформы. "Нужно заново прописать роль европейских институтов, Еврокомиссии, Совета ЕС, отношения между Европарламентом и национальными парламентами", — пояснил он.