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В мире

США настроены на сотрудничество с Катаром в борьбе с терроризмом

19:2930.05.2017
(обновлено: 19:32 30.05.2017)
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© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. США настроены на сотрудничество с Катаром в рамках меморандума о противодействии финансированию терроризма, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс.

Вид на город Триполи, Ливия. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmud Turkia
Главнокомандующий ливийской армии обвинил Катар в поддержке терроризма

Меморандум о борьбе с финансированием терроризма между США странами-членами Совета государств Персидского залива был подписан на прошлой неделе во время визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

"Катар присоединился к меморандуму о понимании по противодействию финансированию терроризма. Поэтому мы рассматриваем Катар как партнера в этих усилиях и ожидаем работы с ними", — заявил Джонс на брифинге.

По его словам, все страны, подписавшие меморандум – США и страны-члены Совета государств Персидского залива – намерены придерживаться "высоких стандартов исполнения" достигнутых договоренностей.

Таким образом представитель госдепартамента ответил на вопрос, как сказываются на сотрудничестве с Катаром обвинения в адрес этой страны в поддержке терроризма со стороны других государств Персидского залива.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Катар сообщил о взломе сайта государственного информагентства QNA

В понедельник главнокомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар также обвинил власти Катара в поддержке террористических группировок, сообщил телеканал Sky News Arabia.

На прошлой неделе власти Катара заявили, что сайт Катарского новостного агентства был взломан. На сайте было опубликовано заявление, приписываемое Эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. По данным агентства, в приписываемом Эмиру заявлении говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом.

Вещающие из Объединенных Арабских Эмиратов спутниковые телеканалы "Аль-Арабия", "Хадас" и Sky News Arabia продолжали делать вид, будто заявление эмира Катара было настоящим, и обсуждали приписываемые ему высказывания, в частности, о том, что Иран является гарантом стабильности в регионе, несмотря на его враждебную политику в отношении соседних стран, а также о том, что отношения Катара с администрацией президента Дональда Трампа складываются не лучшим образом.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Игорь Лямин
Саудиты, Катар, Турция - основные спонсоры терроризма.
19:57
30.05.2017
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Никитин Влад
ого как!
создатели и спонсоры ИГИЛ оказывается борцы с терроризмом!
мде...
19:34
30.05.2017
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