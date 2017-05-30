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В мире

Шаг за шагом: Нидерланды ратифицировали соглашение об ассоциации с Украиной

19:1130.05.2017
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© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЛюди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фотоЛюди с флагами ЕС и Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости, Владимир Добровольский. Парламент Нидерландов во вторник по итогам голосования в сенате последним из парламентов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли Украины и Евросоюза, сообщил РИА Новости представитель верхней палаты парламента страны.

Жители голосуют на избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах. 16 марта 2017
© РИА Новости / Ирина Попова
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Нидерландские избиратели решили судьбу Украины

По его информации, число сторонников соглашения в сенате вдвое превысило число его противников.

На заседании присутствовали голландский премьер-министр Марк Рютте и глава МИД страны Берт Кундерс, поддерживающие ассоциацию Украина — ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал итоги голосования, выразив надежду, что процедура ратификации будет завершена к саммиту Украина – ЕС, намеченному на июль.

Шаг за шагом

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. Политическая часть соглашений начала частично действовать на предварительной основе уже в 2014 году, а с 1 января 2016 года предварительно выполняется соглашение о зоне свободной торговли ЕС и Украины.

Вступление в силу торгового раздела соглашения Украина — ЕС было отложено изначально из-за позиции России. Киев и Москва в рамках трехсторонних переговоров при участии Еврокомиссии на протяжении года пытались сгладить риски для России от евроинтеграции Украины, однако консультации завершились безрезультатно. В результате с начала 2016 года, когда предварительно вступило в силу соглашение о "глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли" Украины с ЕС, Киев потерял торговые преференции со стороны России.

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Оппозиционный блок" требует пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Соглашения ЕС с Грузией и Украиной полностью вступили в силу в июле 2016 года. Но договор ЕС – Украина до сих пор действует на предварительной основе, поскольку его ратификация в Нидерландах была заблокирована.

Граждане против, правительство за

В апреле 2016 года в Нидерландах прошел референдум, большинство участников которого выступили против ассоциации с Украиной. После референдума, состоявшегося за несколько месяцев до парламентских выборов, поддерживающее ассоциацию с Украиной правительство Нидерландов заявило о намерении учесть мнение граждан. Кабмин страны предложил партнерам по ЕС принять обязывающее решение, в котором прописывается, каких выгод Украина не получит от этого соглашения.

Такое решение было принято на итоговом саммите ЕС за 2016 год: лидеры подтвердили, что ассоциация Украина — ЕС не предполагает вступления в союз, предоставления статуса кандидата в члены ЕС и не является обязательством дать такой статус в будущем. В соглашении, как отметил саммит ЕС, речь не идет и о предоставлении Украине со стороны ЕС гарантий безопасности и дополнительного финансирования. Кроме того, не предполагается свободного передвижения, в том числе для работы, граждан Украины в ЕС.

Это решение позволило провести соглашение в нижней палате парламента: его поддержали 89 депутатов из 150. Во вторник в поддержку соглашения выступил голландский сенат.

После голосования в сенате необходимо его формальное подписание королем и министром иностранных дел. По информации парламента, с учетом положений конституции и позиции действующего правительства, подписание — чистая формальность. Ратификация будет завершена, когда нормативный документ будет опубликован в официальном вестнике страны.

Что это изменит

Окончательное вступление соглашения в силу носит и политический, и практический характер. Предварительное действие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС может продолжаться бесконечно, пока Украина или Евросоюз не примут решения прекратить его действие. Причем со стороны ЕС для этого потребуется единогласное решение.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку договора об ассоциации с ЕС

Но ряд положений соглашения об ассоциации в предварительном режиме не действует. По данным, приведенным экспертным Центром европейских политических исследований (CEPS), в данный момент не выполняются нормы, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю.

Как свидетельствуют публикации в Официальном журнале ЕС, с 1 ноября 2014 года в предварительном порядке, но целиком действуют разделы I (Общие принципы) и VI (Финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством), а частично – разделы II (Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, сотрудничество и конвергенция в сфере внешней политики и политики безопасности), III (Юстиция, свобода и безопасность), V (экономическое и отраслевое сотрудничество) и VII (Институциональные, общие и заключительные положения).

С 1 января 2016 года, в свою очередь, предварительно вступила в силу основная часть положений раздела IV (Торговля и вопросы, связанные с торговлей).

Таким образом, полноценное вступление соглашения в силу приведет к формализации сотрудничества ЕС и Украины в областях, упомянутых в разделе II: внешней политики и политики безопасности, Международного уголовного суда (МУС), региональной стабильности, предупреждения конфликтов, антикризисного управления и военно-технического сотрудничества, нераспространения оружия массового уничтожения, разоружения и контроля над вооружениями, экспортного контроля и борьбы с незаконной торговлей оружием и борьбы с терроризмом.

Кроме того, вступят в силу нормы, определяющие сотрудничество сторон в сфере миграции, убежища и управления границами, прописанные в разделе III.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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100 боевых за Россию-Матушку!
А плевать они хотели на то, чего хотят их собственные граждане, чтож это уже их головная боль!!!!
19:13
30.05.2017
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