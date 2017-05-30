Захарова прокомментировала слова Климкина о Пушкине

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы МИД Украины Павла Климкина о Пушкине.

В своем аккаунте в Facebook она привела высказывания СМИ о том, что "глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после слов Президента России Владимира Путина о "русской княжне Анне Ярославне" будет считать писателя Александра Пушкина украинцем".

"Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущёв ещё не родился", — написала Захарова.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции, Путин отметил, что история российско-французских отношений имеет глубокие корни. В частности, он напомнил о "русской Анне — королеве Франции": младшая дочь великого князя Ярослава Мудрого Анна была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании.

Слова президента России вызвали возмущение среди украинских политиков, главу государства обвинили в попытке посягнуть на "украинские глубокие исторические европейские корни и приписать себе".