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В мире

Попытка объясниться: Додон хочет обсудить с Путиным высылку дипломатов

Сюжет:
Высылка российских дипломатов из Молдавии (21)
18:4130.05.2017
(обновлено: 18:44 30.05.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон во вторник пытался минимизировать ущерб, который причинило отношениям между Москвой и Кишинёвом правительство республики, решив выслать из страны российских дипломатов. В частности, он заявил, что надеется обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
© РИА Новости / Александр Вильф
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Провокация по-молдавски. Противников России замучил "дипломатический зуд"
Решение объявить пять сотрудников российской дипмиссии персона нон-грата было принято, по словам премьера Молдавии Павла Филипа, на основе полученной от спецслужб информации. При этом Додон с действиями кабмина Молдавии не согласен. По его словам, действия директора Службы информации и безопасности и министра иностранных дел и евроинтеграции, которые и подписали указ, поставили под угрозу безопасность страны. "Логично, чтобы они подали в отставку", — считает президент. Он также заявил, что надеется на уход главы правительства. Филип, который в отличие от президента выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом, подчеркнул, что Молдавия "ценит отношения с Россией".

Своеобразное "двоевластие" сложилось в Молдавии в 2016 году. Осенью кандидат от Партии социалистов Додон, который еще во время предвыборной кампании заявлял, что намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике, занял высший государственный пост. После вступления в должность он уже трижды встречался с российским лидером. В то же время кабмин Молдавии занимает проевропейскую позицию. Таким образом, правительство и президент нередко выступают с противоположными заявлениями.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В Кремле заявили, что ожидают на ПМЭФ президента Молдавии Додона
Так, ранее представители кабмина и парламента Молдавии на встрече с послом России передали ноту, в которой описано, как официальные лица республики останавливаются на въезде в РФ, "допрашиваются, обыскиваются, терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, молдавских чиновников попросят воздержаться от поездок в Российскую Федерацию". Додон тогда также осудил действия молдавских властей.

"Обсудим не на горячую голову"

В Москве практически сразу же после появления новостей о высылке российских дипломатов заявили об адекватном ответе на, по словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, "прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона".

Молдавский лидер в течение ближайших двух дней отправится в Санкт-Петербург, чтобы обсудить неприятную ситуацию лично с президентом РФ.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Додон попросил власти РФ не поддаваться на провокации кабмина Молдавии
"С первым лицом, надеюсь, будет встреча. Мы все это обсудим. Но не горячую голову", — отметил Додон. Он выразил уверенность, что правительство республики увидело динамику в отношениях между странами, которой удалось добиться за последние полгода, и провоцируют этим шагом на ответные действия. "Давайте не будем поддаваться эти провокациям", — призвал молдавский лидер.

В Кремле, в свою очередь, лаконично ответили, что "ждут" президента Молдавии в Северной столице.

Ответ будет зеркальным?

Согласно сложившейся дипломатической практике, Россия должна ответить на действия Молдавии зеркально, то есть выслать ровно столько же молдавских дипломатических работников из РФ. Однако бывают и исключения из правил. Так, в декабре 2016 года Москва не стала выдворять из страны сотрудников дипмиссии США в ответ на объявление персона нон-грата 35 российских дипломатов в Вашингтоне.

Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Родион Прока
Политолог: высылка российских дипломатов из Молдавии – политический символ
Тем не менее, в данном случае оснований для того, чтобы не совершать "адекватные ответные действия" нет, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. По его словам, пока что у России налаживаются отношения только с президентом Молдавии, но не с правительством республики, которое обладает реальной властью в стране.

Схожей точки зрения придерживается и политолог Сергей Михеев. "Президент Додон тут не причем. Не высылать (дипломатов) в виде некоего комплимента к нему было бы бессмысленно, потому что, на самом деле, высылка дипломатов – это как раз демонстративная акция, ее совершило правительство, которое находится в оппозиции к президенту… Делать какой-то подарок – это означает подчеркивать бессилие Додона. Поэтому я думаю, что реакция будет, скорее всего, зеркальной", — полагает Михеев.

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