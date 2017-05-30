Попытка объясниться: Додон хочет обсудить с Путиным высылку дипломатов

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон во вторник пытался минимизировать ущерб, который причинило отношениям между Москвой и Кишинёвом правительство республики, решив выслать из страны российских дипломатов. В частности, он заявил, что надеется обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Своеобразное "двоевластие" сложилось в Молдавии в 2016 году. Осенью кандидат от Партии социалистов Додон, который еще во время предвыборной кампании заявлял, что намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике, занял высший государственный пост. После вступления в должность он уже трижды встречался с российским лидером. В то же время кабмин Молдавии занимает проевропейскую позицию. Таким образом, правительство и президент нередко выступают с противоположными заявлениями.
"Обсудим не на горячую голову"
В Москве практически сразу же после появления новостей о высылке российских дипломатов заявили об адекватном ответе на, по словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, "прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона".
Молдавский лидер в течение ближайших двух дней отправится в Санкт-Петербург, чтобы обсудить неприятную ситуацию лично с президентом РФ.
В Кремле, в свою очередь, лаконично ответили, что "ждут" президента Молдавии в Северной столице.
Ответ будет зеркальным?
Согласно сложившейся дипломатической практике, Россия должна ответить на действия Молдавии зеркально, то есть выслать ровно столько же молдавских дипломатических работников из РФ. Однако бывают и исключения из правил. Так, в декабре 2016 года Москва не стала выдворять из страны сотрудников дипмиссии США в ответ на объявление персона нон-грата 35 российских дипломатов в Вашингтоне.
Схожей точки зрения придерживается и политолог Сергей Михеев. "Президент Додон тут не причем. Не высылать (дипломатов) в виде некоего комплимента к нему было бы бессмысленно, потому что, на самом деле, высылка дипломатов – это как раз демонстративная акция, ее совершило правительство, которое находится в оппозиции к президенту… Делать какой-то подарок – это означает подчеркивать бессилие Додона. Поэтому я думаю, что реакция будет, скорее всего, зеркальной", — полагает Михеев.