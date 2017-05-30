В Польше рассмотрят вопрос о гуманитарных коридорах для сирийских беженцев

ВАРШАВА, 30 мая — РИА Новости. Польша рассматривает возможность принятия беженцев из Сирии в рамках "Гуманитарных коридоров", заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский после встречи министров иностранных дел стран Вышеградской четверки, Северной Европы и Балтии, которая прошла в Сопоте.

По словам Ващиковского, правительство находится на "начальном этапе рассмотрения вопроса о гуманитарных коридорах".

На пресс-конференции, которую транслировало Польское радио, Ващиковский заявил, что Польша имеет опыт в приеме на лечение небольших групп людей из Афганистана и Ирака.

"Мы рассматриваем также возможность приема на короткий срок для выздоровления людей из территории Сирии в рамках гуманитарных коридоров", — сказал он.

При этом Ващиковский подчеркнул, что речь не идет о переселении беженцев.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Ранее еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.